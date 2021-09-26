У крові задушеного польськими поліцейськими українця не знайшли наркотиків

Українця побили і задушили у витверезнику поліцейські Вроцлава, які тепер стверджують, що той був неадекватним.

Про це повідомило польське видання Gazeta Wyborcza. Воно з посиланням на свої джерела твердить, що результати токсикологічної експертизи не підтвердили вживання Никифоренком наркотичних речовин. Водночас офіційна інформація про це має з’явитися на наступному тижні після опрацювання остаточного рапорту про причини смерті українця.

Нагадаємо, 25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але інцидент набув публічності 18 серпня. Більше подробиць про цей випадок Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.

За даними газети, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським.

Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ. Записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Правоохоронці не припинили знущатися з українця навіть тоді, коли той вже не чинив опір.

Коли побачили, що хлопець без свідомості, то викликали медиків. Працівник витверезника почав робити потерпілому масаж серця, а в кімнату принесли спеціальний інгалятор. Однак, хлопець помер.

Прокуратура почала розслідувати цю справу за статтею “Вбивство з необережності”. Хоча попередній висновок експерта, передає Gazeta Wyborcza, показав, що смерть була насильницькою. // Діло