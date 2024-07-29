У Криму пенсіонер підірвався в машині, яку йому здали в ремонт окупанти

Вони пригнали на ремонт автомобіль ВАЗ-2109.

В окупованому Криму від вибуху в автомобілі російських загарбників загинув 69-річний механік.

Російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела повідомляє, що інцидент стався в населеному пункті Волочаївка. За їхніми даними, Геннадій Кабикін на пенсії підробляв ремонтом автомобілів.

Під час ремонту ВАЗ-2109, яку чоловікові пригнали на ремонт солдати російських окупаційних військ, стався вибух. Пенсіонер загинув на місці, причини вибуху з’ясовують. // УНІАН