У Кривому Розі 38-річний зловмисник підстрелив чоловіка з переробленого пістолета

Потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізували до міської лікарні.

Злочин стався 2 лютого на одній з вулиць Саксаганського району. Як з’ясували правоохоронці відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції, нападник з переробленої зброї поцілив у 26-річного чоловіка. Правоохоронці провели слідчі заходи за місцем мешкання підозрюваного, в ході яких вилучили зброю та більше 100 патронів різного калібру.

Стартову зброю з ознаками переробки поліцейські направили на експертне дослідження.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 3 лютого йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Також триває досудове розслідування за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції