У Кривому Розі 53-річна жінка ножем смертельно поранила чоловіка
Під час конфлікту дружина завдала 56-річному чоловіку ножове поранення, внаслідок якого він помер.
Злочин стався у ніч з 9 на 10 січня за місцем мешкання родини. Поліцейські встановили, що між подружжям виникла сварка, під час якої жінка схопила ніж та поранила чоловіка у ногу. Від отриманих травм потерпілий помер.
Поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.
Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нападниці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького райуправління поліції