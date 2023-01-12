У Кривому Розі 53-річна жінка ножем смертельно поранила чоловіка

Під час конфлікту дружина завдала 56-річному чоловіку ножове поранення, внаслідок якого він помер.

Злочин стався у ніч з 9 на 10 січня за місцем мешкання родини. Поліцейські встановили, що між подружжям виникла сварка, під час якої жінка схопила ніж та поранила чоловіка у ногу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нападниці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції