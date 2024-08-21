У Кривому Розі двох жінок підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон

Фігурантки сприяли переправленню осіб призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску. Вартість такої послуги становила 8,5 тис. доларів.

Злочинну діяльність підозрюваних викрили поліцейські міграційної поліції спільно зі слідчими ГУНП в Дніпропетровській області та оперативними співробітниками головного оперативно – розшукового відділу 94 прикордонного загону. Вони встановили, що до організації незаконної схеми причетні психологині волонтерської організації – жінки віком 49 та 41 рік.

16 серпня їх затримали під час отримання коштів від особи призовного віку. В ході санкціонованих обшуків були вилучені майже 10 тис. доларів та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Також вилучено та поміщено на штрафмайданчик автомобіль фігурантки Mitsubishi ASX10.

Зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжні заходи.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області