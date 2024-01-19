У Кривому Розі керівник громадської організації за $10 тис. допомагав ухилитись від мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний — керівник громадської організації одержав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду у сумі 10 тис доларів США.

За ці кошти він пообіцяв «вирішити питання» щодо передачі військово-облікових документів громадянина до іншого військкомату та неотримання ним повісток про виклик, щоб уникнути призову на військову службу.

Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомствами у районному ТЦК та СП.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно зі слідчими відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури