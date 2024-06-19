У Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.

Для реалізації замаху кримінальний авторитет залучив двох чоловіків, які у квітні цього року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль.

Загалом було проведено 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області, Києва, Одеси, а також Ужгорода. Під час обшуків правоохоронці вилучили:

вогнепальну зброю;

грошові кошти;

мобільні телефони;

банківські картки;

набої;

автомобілі.

Правоохоронці вже затримали одного із фігурантів справи. Наразі його тримають під вартою. Щодо інших проводять невідкладні слідчі дії з метою встановлення їх місцеперебування.