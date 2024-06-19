У Кривому розі кримінальний «авторитет» організував замах на вбивство
У Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.
Для реалізації замаху кримінальний авторитет залучив двох чоловіків, які у квітні цього року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль.
Загалом було проведено 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області, Києва, Одеси, а також Ужгорода. Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- вогнепальну зброю;
- грошові кошти;
- мобільні телефони;
- банківські картки;
- набої;
- автомобілі.
Правоохоронці вже затримали одного із фігурантів справи. Наразі його тримають під вартою. Щодо інших проводять невідкладні слідчі дії з метою встановлення їх місцеперебування.