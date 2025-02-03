У Кривому Розі кум, ігроман-наркоман, видурив у дружини зниклого безвісти бійця 1 мільйон гривень

У Кривому Розі на Дніпропетровщині судили чоловіка, який видурив більш ніж 1 мільйон гривень у своєї куми – дружини зниклого безвісти військового.

Зловмисник збрехав жінці, що її чоловік потрапив у полон, але його “знайомий з СБУ” може пришвидшити обмін за грошову винагороду.

Гроші, які жінка надсилала вигаданому “службовцю СБУ”, шахрай витрачав на наркотики та онлайн-казино, йдеться у справі.

При цьому фігурант був давнім другом сім’ї: потерпіла хрестила його доньку, тому довіряла йому.

Що сталося

Чоловік потерпілої, військовослужбовець ЗСУ, виконував бойові завдання від початку 2023 року, а 7 серпня 2023 року зник безвісти на Запорізькому напрямку.

У жовтні 2023 року дружина бійця почала отримувати його виплати – близько 120 тисяч гривень щомісяця.

Фігурант дізнався про це і захотів привласнити гроші, тому збрехав кумі, що її чоловік насправді живий та перебуває у російському полоні.

Зловмисник вигадав, ніби має друга в СБУ, який може допомогти позачергово обміняти бійця, але для цього йому потрібно заплатити. При цьому він наказав жінці тримати цю “схему” в таємниці, а якщо їй повідомлять про загибель чоловіка після збігу ДНК – не вірити.

До березня 2024 року шахрай був “посередником” між дружиною військового та вигаданим службовцем СБУ.

Він розповідав потерпілій, що кошти нібито потрібні для викупу її коханого, перемовин з представниками РФ, перевезення, лікування та забезпечення харчуванням військовополонених, а насправді витрачав усі гроші на наркотики й онлайн-казино.

Зрештою, потерпіла почала сумніватися в постійних обіцянках кума та боятися за життя своєї сім’ї, тому звернулася до справжньої Служби безпеки України.

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Він розповів, що почав вживати психотропні речовини і грати в онлайн-казино від початку повномасштабного вторгнення, а 22 лютого 2023 року його мобілізували до війська.

З літа 2023 року військовий почав систематично грати в онлайн-казино – міг програти до 200 тисяч за один день.

Того ж літа чоловік дізнався від куми, що її чоловік зник безвісти на Запорізькому напрямку, та допоміг їй оформити грошове забезпечення через знайомого фінансиста. Так йому стало відомо про розмір виплат.

“Обвинувачений вигадував різні історії, повʼязані з визволенням її чоловіка, при цьому хотів, щоб потерпіла розуміла, що гроші потрібні не обвинуваченому, а впливовому чоловіку, а обвинувачений лише допомагає і до грошей відношення не має. Під дією заборонених речовин та лудоманії хотів робити це настільки довго, наскільки можливо”, – йдеться у справі.

У квітні 2024 року фігурант звернувся до реабілітаційного центру. Відтоді, за словами чоловіка, він не вживає заборонені речовини і не грає в онлайн-казино.

Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу визнав чоловіка винним за трьома пунктами:

ч. 1 ст. 353 КК України (самовільне присвоєння владних повноважень службової особи);

ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

і ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Кривднику присудили 6 років за ґратами. Також він має відшкодувати потерпілій 1 067 143 гривні, виплатити їй моральну компенсацію в розмірі 1 мільйона гривень, а також сплатити 43 тисячі гривень за судові витрати. // УП. Життя