У Кривому Розі поліцейські затримали чоловіка, який побив до смерті знайомого
Підозрюваний завдав потерпілому численні тяжкі травми. Чоловік зміг самостійно повернутися додому, але через отримані тілесні ушкодження невдовзі помер.
29 травня приблизно о 07:30 до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка. Правоохоронці встановили, що смерть 58-річного чоловіка настала внаслідок численних травм.
Співробітники відділення поліції № 7 Криворізького РУП з’ясували, що до злочину причетний 51-річний знайомий померлого. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник побив знайомого кулаками по голові. 29 травня від отриманих травм потерпілий помер у себе вдома.
Поліцейські затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького РУП