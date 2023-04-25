у кривому розі правоохоронці затримали чоловіка за замах на вбивство двох людей

38-річний підозрюваний, раніше судимий за пограбування, завдав потерпілим декілька ножових поранень.

Злочин стався 23 квітня на вулиці у Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг. Співробітники Криворізького районного управління поліції встановили, що нападник почав конфліктувати з 44-річним чоловіком та завдав йому проникаюче ножове поранення у груди та руку. Після цього він зустрів 43-річного перехожого та без жодних пояснень напав на нього з ножем – потерпілий отримав травми грудей та ноги.

Після цього зловмисник намагався втекти – його затримали перехожі та утримували до приїзду поліції. Постраждалих доставили до міської лікарні.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили знаряддя злочину – ніж.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 п. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції