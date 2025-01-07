У Кривому Розі судитимуть 10 учасників злочинної організації, які налагодили збут наркотиків з річним обігом у ₴72 млн.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької центральної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та 9 учасників злочинної організації, які збували психотропні речовини та наркотичні засоби на території м. Кривий Ріг.

Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь в ній, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривий Ріг організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності дев’ятьох спільників. Кожен з учасників злочинної організації відповідав за свій напрям роботи – постачання, зберігання «товару», подальший збут і легалізацію коштів, отриманих від наркотрафіку.

Наркоділки систематично закуповували метамфетамін, канабіс та A-PVP оптовими партіями, зберігали і фасували в орендованих квартирах.

Збували наркотики і психотропи через спеціально створені Telegram-канали. Для уникнення ідентифікації продаж відбувався без особистих зустрічей з клієнтами – шляхом так званих «закладок» на території м. Кривого Рогу.

Оплату за «товар» приймали на підконтрольні їм банківські рахунки. У подальшому розподіляли кошти між собою.

За рік така діяльність принесли учасникам наркоугруповання 72 млн грн незаконного прибутку.

У ході проведення майже 30 обшуків було вилучено наркотики, банківські картки, 7 автомобілів, грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешносії пам’яті, чорнові записи, зброю, електронні ваги.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління боротьби з наркозлочинністю в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури