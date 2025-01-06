У Кривому Розі судитимуть двох посадовців, які завдали державі збитків майже на ₴800 тисяч

Через службову недбалість підозрюваних одного з промислових підприємств, атмосферне повітря міста було забруднено шкідливими викидами.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що протягом грудня 2021 двоє посадових осіб одного з акціонерних товариств Кривого Рогу не здійснювали перевірку показників щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що призвело до забруднення повітря.

Даний факт зафіксували співробітники екологічної інспекції Дніпропетровщини, про що склали відповідний акт.

Поліцейські відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції після проведення низки слідчих заходів та отримання результатів інженерно-екологічної експертизи, повідомили двом фігурантам про підозру за ч.1 ст.241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти відносно чоловіків скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції