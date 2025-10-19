У Кривому Розі водій на переході збив на смерть 13-річного хлопчика

Про гірку втрату повідомили у місцевій гімназії, де навчався загиблий. За словами вчителів, він був щирим та відповідальним, а також завжди дарував усім любов, усмішку та тепло.

Нагадаємо, що хлопець разом із маленькою сестрою переходив «зеброю» на зелений сигнал світлофору, а в цей час, намагаючись проскочити перехрестя, їх збив керманич Skoda.

Порушник наразі перебуває під вартою, невдовзі йому оберуть запобіжний захід, тривають слідчі дії. // Перший Міський телеканал one.kr.ua