У Кривому Розі взяли під варту зловмисника, який пограбував двох жінок

28 квітня до правоохоронців звернулась жінка із заявою про пограбування на території Металургійного району міста.

Поліцейські відділення поліції № 2 спільно з патрульними з’ясували, що нападник вихопив у жінки сумку з особистими речами та грошима у сумі 3 900 гривень. Зловмисником виявився 41-річний містянин.

Встановлено, що чоловік причетний до ще одного пограбування 20 квітня. Він вихопив у жінки з рук сумку з грошима у сумі 5 тисяч гривень і 100 доларів.

Містянина затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції