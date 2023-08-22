У Кривому Розі за вбивство чоловіка затримали раніше судимого мешканця Харківщини

30-річний підозрюваний завдав потерпілому удар ножем в область шиї, внаслідок якого чоловік помер на місці

Злочин стався 21 серпня у Покровському районі міста. Співробітники відділення поліції №3 Криворізького РУП встановили, що між чоловіками виник конфлікт, в ході якого нападник завдав 36-річному постраждалому удар ножем у шию. Від отриманих травм чоловік помер.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події вилучено знаряддя злочину- ніж.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.115 ( умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції