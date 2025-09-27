У Кривому Розі застрелили очільника місцевої федерації самбо Євгена Понирка

У Кривому Розі поліція працює на місці вбивства у Покровському районі. За попередньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Про це йдеться на сторінці поліції Дніпропетровщини.

Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора.

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Криворізького РУП та інші профільні служби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, — повідомили у поліції.

У прокуратурі Дніпропетровщини зазначили, що ще один чоловік дістав вогнепальне поранення. Його госпіталізували.

За інформацією джерел Суспільного, йдеться про президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка.

У поліції зазначили, що слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 пункт 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Для розшуку та затримання причетного в області проводять спеціальну поліцейську операцію.

За словами очевидців, загиблий жив у цьому мікрорайоні близько двох років. Також зазначили, що він мав охоронця.

“Я зранку самого його не бачила, він в машині сидів, і охоронець був. Я пострілу не чула, вікна зачинені були”, — розповідає жителька району.

Також місцеві жителі зазначають, що була черга пострілів.

Місцева жителька розповідає: була на дитячому майданчику, коли почула постріли.

“Ми сиділи на майданчику, діти гуляли. Пролунали вибухи, ми всі один на одного глянули. Як тут вибігає якийсь чоловік, і крикнув нам, попередив, що там якийсь неадекват з автоматом, тікайте. Ми всіх дітей забрали, сховались. Викликали поліцію. Коли вийшли, там вже були люди, сусіди з цього будинку, з сусіднього будинку. Я знаю цю людину, це медійна така особа в нашому місті”, — каже жінка.