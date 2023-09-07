У Кривому Розі затримали 51-річного чоловіка, який порушив ПДР та побив водія

Під час конфлікту на проїзній частині підозрюваний вдарив містянина та поїхав.

Злочин стався 5 вересня на одній із вулиць міста Центрально-Міського району. Правоохоронці встановили, що на дорозі між водіями автівок виник конфлікт. Під час якого 51-річний водій вийшов зі свого атомобіля та наніс містянину удар кулаком в обличчя.

65-річного потерпілого з отриманими травмами доставили до лікарні.

Співробітники Криворізького районного управління поліції затримали фігуранта на території сусідньої області в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції