У Кривому Розі затримали організоване злочинне угруповання, причетне до розбійного нападу на містянина

Нападниками виявилися троє раніше судимих місцевих жителів, у яких під час обшуку поліція вилучила: три пістолети з набоями, гроші, наркотики, золоті прикраси, дев’ять мобільних телефонів та документи.

Злочин стався 12 липня у одній із квартир багатоповерхівки у Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг. Як встановили правоохоронці, до помешкання потерпілого увірвалися троє чоловіків. Вони побили 30-річного чоловіка та, погрожуючи ножем, заволоділи його майном: документами, золотими прикрасами та грошовими коштами у сумі 195 тисяч доларів.

10 серпня оперативники та слідчі кримінальної поліції Криворізького РУП спільно з Управлінням карного розшуку Дніпропетровщини та іншими оперативними підрозділами затримали нападників. Злочинцями виявились двоє 45-річних та 47-річний місцеві жителі, раніше судимі за майнові злочини.

Того ж дня за місцем їх мешкання правоохоронці провели обшук, в ході якого вилучили: наркотики, зброю, боєприпаси, гроші, золоті прикраси, мобільні телефони, документи та інші речові докази.

Все вилучене направили на експертне дослідження. Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Криворізької окружної прокуратури м. Кривий Ріг.

Злочинців затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція перевіряє фігурантів на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області