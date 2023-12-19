У Кривому Розі затримали підозрюваного у розбійному нападі на касира банку

Прикривши обличчя маскою та капюшоном, зловмисник зайшов до відділення банку та поклав касиру записку з вимогою грошей, погрожуючи при цьому предметом, схожим на гранату «Ф-1».

Повідомлення про подію надійшло до поліції 7 грудня близько 12:30. Не довівши злочин до кінця, чоловік втік з банку.

У розкритті розбійного нападу брали участь співробітники відділення поліції № 2 Криворізького РУП спільно з оперативниками кримінальної поліції Криворізького РУП, працівниками управління кримінального аналізу та кінологічної служби. Завдяки спільній роботі, поліцейські розшукали зловмисника – ним виявився 34-річний містянин. Затримували нападника спільно з бійцями полку поліції особливого призначення. За місцем його мешкання провели санкціонований обшук.

18 грудня за погодженням з Криворізькою південною окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції