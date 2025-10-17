У Кривому Розі затримали трьох підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень містянину

Між 39-річним потерпілим та компанією раніше знайомих хлопців віком 19, 20 та 22 роки стався конфлікт, під час якого нападники побили потерпілого.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції ввечері 13 жовтня від лікарні. Співробітники відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції зʼясували, що подія сталася біля одного з магазинів у Покровському районі та оперативно встановили всіх учасників.

Наразі слідчі за погодженням із Криворізькою північною окружною прокуратурою повідомили про підозру трьом причетним особам за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Криворізьке районне управління поліції