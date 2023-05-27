У Кривому Розі затримано покидька, який намагався зґвалтувати 16-річну дівчину

Свідками злочину стали перехожі, які зупинили та утримували ґвалтівника до приїзду поліцейських.

Злочин стався 25 травня близько 15:00 у громадському місці – неподалік парку у Покровському районі міста. Правоохоронці відділення поліції № 3 Криворізького РУП встановили, що поруч із зупинкою громадського транспорту нападник схопив 16-річну дівчину, повалив на землю, після чого вдарив по голові на намагався зґвалтувати.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше вже був засуджений за аналогічний злочин та низкою інших правопорушень.

Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП