У Кривому Розі зловмисник поранив ножем двох військовослужбовців
Обох чоловіків з ножовими пораненнями доставили у лікарню.
Подія сталася 2 жовтня вранці на одній із вулиць у Покровському районі міста.
Встановлено, що під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт, в ході якого зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям. Після чого підозрюваний втік.
Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження, передбачені ч.1 ст.125 та ч.1 ст.121(умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
