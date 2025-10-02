У Кривому Розі зловмисник поранив ножем двох військовослужбовців

Обох чоловіків з ножовими пораненнями доставили у лікарню.

Подія сталася 2 жовтня вранці на одній із вулиць у Покровському районі міста.

Встановлено, що під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт, в ході якого зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям. Після чого підозрюваний втік.

Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження, передбачені ч.1 ст.125 та ч.1 ст.121(умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

