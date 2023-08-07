У Криворізькому районі у нарузі над могилами загиблих військовослужбовців викрили 63-річного чоловіка
Містянин пошкодив 7 флагштоків державних прапорів, встановлених на могилах полеглих військових.
Повідомлення про злочин надійшло до поліції 5 серпня. Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №6 Криворізького РУП.
При відпрацюванні території селища поліцейські попередньо встановили, що зловмисником може бути 63-річний місцевий житель. Наразі проводяться необхідні слідчі дії.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції