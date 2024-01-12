У Купʼянську податківиця-зрадниця забезпечувала поповнення бюджету окупантів
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру державній службовиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Прокуратура спільно з ДБР встановили чергову зрадницю з Харківщини. 35-річна жінка, обіймаючи посаду старшого державного ревізора-інспектора Куп’янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС в Харківській області, добровільно перейшла на бік ворога.
Коли м. Купʼянськ перебувало під окупацією, податківиця почала будувати собі «нове життя» під російським прапором.
За даними слідства, у липні 2022 року вона зайняла посаду «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в «Налоговой службе Харьковской области», що функціонувала за законодавством російської федерації.
Зрадниця передала наявні дані платників податків на території Куп’янського району представникам окупаційних військ.
Вона особисто переконувала підприємців у необхідності стати на облік у псевдооргані. Зрадниця «натякала», що без цього вони не зможуть продовжувати вести свою діяльність у Купʼянську.
Для цього держслужбовиця забезпечила ведення баз даних осіб, які проживають на тимчасово окупованій території і вимушені здійснювати обов’язкові платежі представникам окупаційної влади, зокрема так званого «реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Харьковской области».
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.
За держзраду їй загрожує довічне позбавлення волі.
Досудове розслідування — другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
Харківська обласна прокуратураTweet