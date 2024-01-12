У Купʼянську податківиця-зрадниця забезпечувала поповнення бюджету окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру державній службовиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокуратура спільно з ДБР встановили чергову зрадницю з Харківщини. 35-річна жінка, обіймаючи посаду старшого державного ревізора-інспектора Куп’янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС в Харківській області, добровільно перейшла на бік ворога.

Коли м. Купʼянськ перебувало під окупацією, податківиця почала будувати собі «нове життя» під російським прапором.

За даними слідства, у липні 2022 року вона зайняла посаду «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в «Налоговой службе Харьковской области», що функціонувала за законодавством російської федерації.

Зрадниця передала наявні дані платників податків на території Куп’янського району представникам окупаційних військ.

Вона особисто переконувала підприємців у необхідності стати на облік у псевдооргані. Зрадниця «натякала», що без цього вони не зможуть продовжувати вести свою діяльність у Купʼянську.

Для цього держслужбовиця забезпечила ведення баз даних осіб, які проживають на тимчасово окупованій території і вимушені здійснювати обов’язкові платежі представникам окупаційної влади, зокрема так званого «реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Харьковской области».

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

За держзраду їй загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Харківська обласна прокуратура