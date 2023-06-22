У Куп’янську викрито підприємця, який «дружив» з окупантами і провадив з ними господарську діяльність

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після вторгнення зс рф на територію м. Куп’янськ місцевий підприємець налагодив дружні стосунки з представниками окупаційної адміністрації, які незаконно захопили владу в місті.

Підозрюваний провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором — окупанти дозволили йому організувати торгову точку на умовах подальшої сплати ним відсотків від отриманого прибутку. Пристосуванець продавав місцевому населенню продукти харчування, побутову хімію російського та білоруського виробництва, а також виробництва так званої «ЛНР».

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура