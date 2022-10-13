У Куп‘янську затримано податківицю, яка перейшла на бік ворога

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру головній державній інспекторці Куп‘янського відділу податків і зборів ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що податківиця під час окупації м. Куп‘янськ добровільно співпрацювала з представниками РФ та вступила до лав незаконно створеного органу — «Податкова служба Харківської області».

Жінка проводила незаконне адміністрування платежів мешканців тимчасово окупованої території Харківської області. Саме завдяки її «відданій» роботі ворогам до окупаційного бюджету надходили російські рублі. Крім того, протягом серпня податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.

12 жовтня правоохоронці затримали зрадницю у м. Куп‘янськ. Наразі прокурорами ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура