У Куршевелі затримали екснардепа-банкіра Костянтина Жеваго , готуються документи для екстрадиції

За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.

На виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного, працівники Бюро у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели величезну роботу.

Серед іншого, слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.

У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну.

Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

ДБР