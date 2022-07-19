У киянки вилучили наркотиків і психотропів на суму понад 2 мільйони гривень

Жінка працювала на наркокрамницю з продажу заборонених речовин. Вона отримувала «товар» через поштові відправлення, фасувала та збувала на території міста гуртовими партіями.

Такий «бізнес» приносив їй близько мільйона гривень прибутку в місяць. Їй загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю в м. Києві за підтримки оперативників Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Оболонського управління поліції викрили 29-річну мешканку столиці під час збуту гуртової партії психотропних речовин. Під час огляду речей дилерки поліцейські виявили пакунок з психотропною речовиною «Альфа-PVP» вагою 2 кг.

Національна поліція України