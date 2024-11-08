У Києві 10 років ув’язнення отримав 55-річний чоловік, який зарізав та розчленував сина, а рештки замурував у гаражі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 55-річному киянину у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що у січні 2024 року до обвинуваченого в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму сину.

Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував та виносив з квартири до сміттєвих баків в пакетах та сумках. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі.

Під час досудового розслідування чоловіку було проведено психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої він у момент вчинення злочину не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської міської прокуратури