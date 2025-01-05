У Києві 16-річна матір залишила свою однорічну дитину у замкненій квартирі

Розпочато кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Повідомлення про замкнену у квартирі дитину надійшло сьогодні вночі до Дніпровського управління поліції.

Ювенальні поліцейські, які першими прибули на місце події, почули за дверима квартири дитячий плач, проте двері ніхто не відчиняв. Відтак правоохоронці викликали службу КАРС, аби відкрити двері помешкання.

У квартирі знаходилось немовля, яке перебувало у критичному стані. Більше нікого з дорослих в оселі не було. Лікарі госпіталізували малюка, йому наразі надається необхідна медична допомога.

Особа матері дитини встановлена – це 16-річна дівчина, яка останній рік проживає у столиці. Поліцейські наразі вживають всі необхідні заходи щодо встановлення її місцеперебуванн, а також встановлюють родичів неповнолітньої.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п’яти років

Відділ комунікації поліції Києва