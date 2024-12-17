У Києві 20-річного ділка судитимуть за крадіжку коштів неповнолітнього сироти

Зловмисник, маючи доступ до облікового запису застосунку банку неповнолітнього, таємно зайшов та перерахував стипендію у сумі 13 600 гривень з картки потерпілого на свою. Обвинувальний акт скеровано до суду, тепер йому загрожує до восьми років за ґратами.

Близько двох місяців тому до Подільського управління поліції надійшла заява про злочин, а саме: викрадення коштів з картки 17-річного хлопця. Під час спілкування із правоохоронцями потерпілий повідомив, що напередодні він користувався мобільним телефоном знайомого та з його ґаджету заходив до свого особистого кабінету в мобільному застосунку банку.

Невдовзі після цього потерпілий отримав сповіщення про зарахування двох стипендій на свою банківську карту — навчальну з учбового закладу та соціальну, яку він отримує як дитина-сирота, але ці кошти зникли.

У ході проведених розшукових заходів ювенальні поліцейські Подільського району викрили у скоєнні кримінального правопорушення 20-річного місцевого мешканця, раніше судимого за аналогічні злочини. Встановлено, що у зв’язку з тим, що неповнолітній напередодні користувався ґаджетом зловмисника, у останнього збереглися дані для входу до особистого кабінету неповнолітнього. Так, чоловік, користуючись цим, перевів наявні кошти з банківської картки потерпілого на свою у сумі понад 13 600 гривень. На викрадені кошти порушник відсвяткував свій день народження.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Нині правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва