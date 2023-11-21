У Києві 39-річний зловмисник ножем спричинив тяжкі тілесні ушкодження жінці

Під час з’ясування стосунків зловмисник декілька разів вдарив потерпілу ножем та втік. За отриманим орієнтуванням поліцейські протягом години затримали підозрюваного. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що на території автомобільної стоянки на вулиці Дніпровська набережна вони виявили жінку з ножовим пораненням живота, грудей та ноги. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла старша слідча Дніпровського управління поліції Юлія Петренко, на місці події правоохоронці з’ясували, що потерпіла отримала поранення внаслідок конфлікту з чоловіком, з яким вони того дня розірвали стосунки:

«Чоловік напідпитку приїхав до своєї колишньої на роботу, аби з’ясувати відносини. У результаті він декілька разів вдарив жінку ножем та втік з місця скоєння злочину. «Швидку» для потерплої викликали перехожі. Медики госпіталізували її з проникаючим колото-різаним пораненням живота, а також різаними ранами грудей та ноги. 37-річна жінка повідомила, що її травмував колишній співмешканець. Оперативний черговий передав орієнтування відносно підозрюваного та протягом години патрульні поліцейські розшукали його на робочому місці. Ми затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявися уродженець Київщини, 1984 року народження. З місця події та з місця затримання порушника слідчо-оперативна група вилучила речові докази, зокрема ніж зі слідами бурого кольору, який направлено на відповідну експертизу».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування», – додала Юлія Петренко.

Відділ комунікації поліції Києва