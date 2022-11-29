У Києві членам організованої групи повідомили про підозру в шахрайстві з земельною ділянкою

До складу угруповання входило п’ятеро осіб: організатор, два виконавці та два пособники. Правопорушники підробили технічну документацію на неіснуючі житлові будинки, які нібито розташовані на одній із земельних ділянок столиці з метою виведення її з комунальної власності та подальшої перереєстрації на інших осіб. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

Співробітниками слідчого управлінням столичного главку спільно із працівниками Департаменту стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури задокументовано незаконну діяльність організованої групи осіб, які займались шахрайством із земельними ділянками у Голосіївському районі столиці. За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування.

Як розповів начальник відділу слідчого управління поліції Києва Євген Черняхівський, шахраї розробили злочинну схему, за якою у їх власність незаконно мала перейти земельна ділянка, ринкова вартість якої близько 6,5 мільйонів гривень:

«Ми встановили, що до складу злочинного угрупування входили 41-річний організатор, 61-річний та 52-річний виконавці, 48-річний інженер-землевпорядник і 46-річна нотаріус. Ділки вносили до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості про наявність на земельних ділянках житлових будинків, яких насправді там не було. Організатор укладав договори купівлі-продажу на продаж неіснуючої нерухомості. У результаті фігуранти отримали фейкову технічну документацію, на підставі якої земельним ділянкам було присвоєно нові кадастрові номери».

Також поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання шахраїв, у ході яких були виявлені та вилучені різні технічні документи, договори та два автомобілі.

Слідчі поліції Києва повідомили організатору та виконавцям про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 – готування до шахрайства, вчиненого організованою групою та ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене організованою групою осіб Кримінального кодексу України. Також поліцейські повідомили про підозру нотаріусу та інженеру-землевпоряднику за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 190 – пособництво у шахрайстві Кримінального кодексу України. Тепер за скоєне їм загрожує від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

На даний час правоохоронці звернулись до суду із клопотанням про обрання членам організованої групи запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва