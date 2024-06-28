У Києві чоловік через батька – працівника університету – допомагав військовозобов’язаним стати «студентами» задля уникнення мобілізації

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру працівнику університету, його сину – військовослужбовцю військової служби правопорядку та їх спільнику. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) та у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Згідно з даними слідства, син з батьком, що є працівником університету, разом зі ще одним спільником за гроші допомагали військовозобов’язаним стати студентами задля уникнення мобілізації, а також успішно проходити навчання.

Зокрема, задокументовано, як один зі студентів за 200 доларів США був переведений на денну форму навчання у коледжі. Чоловіку на той момент було 26 років.

Іншому військовозобов’язаному, якому вже виповнилось 35 років, допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1500 доларів США. Чоловік не мав відповідного військово-облікового документа, але в навчальному закладі цього не помітили. За це з нього додатково взяли 300 доларів США.

Метою вступу чоловіків до навчальних закладів було оформлення відстрочки від мобілізації.

Київська міська прокуратура