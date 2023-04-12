У Києві чоловік через ревнощі тяжко травмував знайомого сокирою

Оперативні працівники затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Уродженцю Києва загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що в будинку на вулиці Садовій вони виявили невідомого чоловіка з пораненням голови. Для з’ясування всіх обставин на місце події прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Слідча слідчого відділу Дніпровського управління поліції Карина Грані розповіла, що потерпілий отримав тяжку травму внаслідок конфлікту зі знайомим:

«Чоловіки спочатку відпочивали в компанії спільних друзів, а згодом власник оселі приревнував одного з товаришів до своєї цивільної дружини. Зловмисник пішов до підсобного приміщення за сокирою та вдарив нею суперника по голові. Після цього свідки події зателефонували до «швидкої» і медики госпіталізували потерпілого. Слідчо-оперативна група вилучила з місця скоєння злочину речові докази, а підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове слідство», — зазначила Карина Грані.

Відділ комунікації поліції Києва