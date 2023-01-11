У Києві чоловік викликав «швидку», а потім ножем напав на її водія

У Києві лікарі приїхали на виклик, а «пацієнт» у стані алкогольного сп’яніння накинувся на водія карети невідкладної допомоги. Порушнику загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

9 січня до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік напав на працівника бригади швидкої медичної допомоги. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що лікарі швидкої медичної допомоги приїхали на виклик. Однак пацієнт у стані сильного алкогольного сп’яніння накинувся на водія та завдав йому ножове поранення.

Поліцейські встановили особу правопорушника та доставили до відділку поліції. Ним виявився уродженець Київської області, 2001 року народження.

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.