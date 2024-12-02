У Києві чоловіка судитимуть за вчинення насильства відносно колишньої дружини

Відносно порушника поліцейські складали адміністративні протоколи та виносили обмежувальні приписи, які той не виконував. Йому загрожує до двох років обмеження волі.

До Святошинського управління поліції неодноразово зверталася 24-річна жінка з повідомленнями про те, що протягом тривалого часу її колишній чоловік, перебуваючи на підпитку, вчиняв фізичне та психологічне насильство відносно неї на очах у їхнього спільного трирічного сина.

Працівники поліції неодноразово притягували порушника до адміністративної відповідальності за статтею 173 – 2 КУпАП, але штрафи, які призначив суд, чоловік не сплачував та продовжував ображати жінку.

Згодом, суд виніс порушнику обмежувальний припис строком на шість місяців щодо заборони наближатися на відстань ближче 100 метрів до місця проживання жінки та будь-як контактувати з нею, але і це не зупинило зловмисника і він продовжував переслідувати колишню дружину.

Дізнавачі повідомили 32-річному уродженцю Одещини про підозру за ст. 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувального припису та скерували обвинувальний акт до суду. Відтепер обвинуваченому загрожує до двох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва