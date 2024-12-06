У Києві чоловіка судитимуть за зґвалтування жінки у підземному переході

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 37-річного мешканця столиці, який вчинив розбійний напад на жінку в переході та зґвалтував її (ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 152 КК України).

Подія сталась у вересні цього року. Як повідомлялось раніше, 37-річний безробітний мешканець Києва побачив як жінка спустилась у підземний перехід по вул. Наддніпрянське шосе та пішов за нею. Попри те, що все відбувалось близько 17 години вечора, людей навколо не було, оскільки це місце знаходиться недалеко від промзони, тож перехожих там зазвичай не багато. Чоловік приставив до шиї 23-річної жінки лезо канцелярського ножа, змусивши віддати йому 4000 гривень.

Далі зловмисник, знову погрожуючи лезом ножа, зґвалтував жінку. Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за аналогічні злочини.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Київська міська прокуратура