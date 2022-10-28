У Києві чоловіка затримали за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю

У порушника неодноразово виникав конфлікт з потерпілою стосовно проживання у приватному будинку. Під час чергової суперечки зловмисник вистрілив у паркан. Слідчі розпочали два кримінальних провадження.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення щодо конфлікту співмешканців з використанням зброї на вулиці Краматорській. На місце події одразу прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Заступник начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Олексій Огер розповів, що між 47-річною потерпілою та фігурантом постійно виникали сварки щодо проживання у спільному будинку:

«У ході останньої суперечки зловмисник у стані алкогольного сп’яніння на подвір’ї будинку вистрілив зі зброї та влучив у сусідський паркан. Ми вилучили у раніше не судимого киянина речові докази та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу України: ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю та ч. 4 ст. 296 – хуліганство. Слідчі повідомили порушнику про підозру, нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва