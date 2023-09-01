У Києві чоловіка затримали за нанесення ножового поранення перехожому у Деснянському районі

Конфлікт між чоловіками виник на одній з автобусних зупинок столиці. У результаті події одного з чоловіків доставлено до лікарні з ножовим пораненням, іншого – затримано та йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Сьогодні, 1 вересня, до Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту по вулиці Милославська невідомий поранив громадянина ножем. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група управління поліції.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Деснянського управління поліції Олександр Гомон, нападника зупинили небайдужі громадяни:

«Ми встановили його особу – це мешканець Луганщини, 1985 року народження, який у зв’язку з бойовими діями тимчасово проживає у столиці. В розмові з очевидцями події ми з’ясували, що між потерпілим та затриманим виник словесний конфлікт та бійка, під час якої зловмисник дістав ножа та вдарив ним чоловіка. На подію миттєво зреагували небайдужі перехожі. Вони кинулися на допомогу пораненому та зупинили нападника, якого надалі передали поліцейським. Також ми вилучили ніж, яким зловмисник наніс поранення, він знаходився у сумці нападника».

Потерпілого каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні, де його прооперували.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Деснянського управління поліції готують йому повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва