У Києві чоловіка затримали за зберігання зброї та боєприпасів (фото)

Під час обшуку з оселі порушника вилучено корпус гранати РГО із запалом УЗД, гвинтівку, травматичну зброю та набої. Тепер чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Оперативники та слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України в ході розслідування кримінального провадження провели санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного, який зберігав зброю та боєприпаси. У результаті в квартирі киянина виявлено та вилучено корпус гранати РГО із запалом УЗД, гвинтівку, травматичну зброю, а також 272 набої калібру 7,62 мм та 8 патронів калібру 9 мм.

Зброю та боєприапаси направили на проведення експертиз, а порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1970 року народження. Наразі поліцейські встановлюють походження вилученого.

Слідчими Оболонського управління поліції за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва