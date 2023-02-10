У Києві чоловіку повідомили про підозру в зберіганні дитячого порно

У мобільному телефоні порушника правоохоронці виявили фото- та відеоматеріали порнографічного характеру за участю дітей. Раніше судимому фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час відпрацювання території району поліцейські Оболонського управління поліції зупинили перехожого для перевірки, у ході якої виявили в телефоні чоловіка велику кількість файлів з дитячою порнографією. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Слідчі вилучили мобільний телефон з забороненими матеріалами та направили на проведення експертного дослідження, а зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний уродженець Херсонської області, неодноразово судимий за сексуальне насильство та вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Чоловік пояснив, що відео завантажував з мережі Інтернет. На даний час триває перевірка щодо причетності затриманого до скоєння злочинів на території Києва.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження. Санкція статті передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва