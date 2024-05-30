У Києві дільничні офіцери поліції затримали 17-річного «закладчика» наркотиків

Молодик фасував наркотичні засоби на дози та збував шляхом закладок. Його дії слідчі кваліфікують як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. За вчинене фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час патрулювання території Дарницького району дільничні офіцери районного управління поліції біля станції метро Вирлиця виявили хлопця, який при появі поліцейських почав поводити себе підозріло. Як з’ясувалося молодик мав при собі пакунки з наркотиками. Для документування правопорушення та вилучення заборонених речовин правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Працівники поліції вилучили у порушника 19 поліетиленових пакетів та згортків, обмотаних ізоляційною стрічкою із наркотичним засобом.

Крім того, у процесі документування поліцейські встановили місця восьми закладок, які він вже встиг розкласти

Фігуранта, яким виявився 17-річний житель Київщини, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва зловмиснику повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва