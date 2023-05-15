У Києві дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, який вдарив по обличчю знайомого, вихопив у нього з рук телефон та втік

Зловмисник вдарив по обличчю місцевого мешканця, вихопив у нього з рук телефон та втік. Уже через декілька хвилин порушник опинився в кайданках. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, раніше судимому киянину загрожує до десяти років позбавлення волі.

До дільничних офіцерів Дніпровського управління поліції, які патрулювали поблизу вулиці Петра Запорожця звернувся місцевий мешканець і повідомив, що декілька хвилин тому його вдарив та пограбував наглядно знайомий чоловік. Потерпілий детально описав нападника та вказав напрям, у який він побіг.

Як розповів старший дільничний офіцер відділу поліції № 1 територіального підрозділу Максим Чухрій, він разом зі своїми напарниками Владиславом Кияном та Сергієм Руссу швидко зорієнтувались та неподалік від місця скоєння злочину помітили підозрюваного:

«Невідомий, схожого за описом на зловмисника, біг уздовж вулиці та постійно озирався. Ми зупинили чоловіка для перевірки та під час поверхневого огляду виявили в нього мобільний телефон потерпілого. Слідчо-оперативна група вилучила речовий доказ та затримала порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1980 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів».

Відділ комунікації поліції Києва

Оксана Ліщук