У Києві дільничний офіцер поліції затримав чоловіка, який до смерті побив рідного брата

Порушник смертельно травмував 52-річного родича та розповів про це своїм знайомим, які негайно звернулись до правоохоронців. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія трапилась на минулих вихідних в одній із квартир на проспекті Георгія Ґонгадзе. Старший дільничний офіцер поліції Подільського управління поліції Сергій Куліш отримав від місцевих мешканців інформацію про те, що 39-річний киянин, ймовірно, причетний до вчинення злочину. Зокрема порушник розповів декільком знайомим, що під час сварки побив рідного брата.

«Я негайно відправився за адресою, де в подальшому виявив у квартирі тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті та підозрюваного, який відпочивав у сусідній кімнаті. Побачивши мене, зловмисник намагався втекти, проте я його затримав та викликав на місце події слідчо-оперативну групу», – розповідає правоохоронець.

У подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий за декілька днів до цього приїхав до квартири батьків, оскільки посварився з дружиною. Під час застілля між братами виникла сварка, у ході якої зловмисник металевою палицею завдав численних ударів по голові та тулубу родичу.

Внаслідок отриманих травм потерпілий невдовзі помер. Після скоєного чоловік ще деякий час перебував в оселі із загиблим, вживав спиртні напої та під час зустрічі із знайомими на вулиці розповів про подію.

«Відомо, що раніше фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності – у грудні минулого року він викрав у перехожого мобільний телефон. Тоді співробітники кримінальної поліції розшукали чоловіка та згодом слідчі повідомили йому про підозру у крадіжці», – додав Сергій Куліш.

Наразі затриманому за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру за ч. 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва