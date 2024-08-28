У Києві до 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який пограбував дідуся

Такий вирок оголосив зловмиснику Святошинський районний суд столиці.

Подія відбувалась на початку червня цього року – тоді до Святошинського управління поліції звернувся 72-річний пенсіонер та повідомив, що невідомий чоловік побив та пограбував його.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник, скориставшись тим, що у під’їзді немає світла, зайшов за дідусем, зненацька напав на нього, вдарив та відібрав мобільний телефон.

Дільничні офіцери поліції, які прибули на місце події, менш ніж за пів години затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України раніше судимого за аналогічні злочини 56-річного чоловіка, який ховався у під’їзді неподалік від місця вчинення злочину.

Тоді, слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. На час слідства чоловік перебував під вартою.

Днями, вироком Святошинського районного суду міста Києва чоловіка було визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.186 Кримінального кодексу України – грабіж, та засуджено до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва