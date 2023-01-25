У Києві до 8 років ув’язнення засуджено винуватця «п’яної» смертельної ДТП (фото)

Рухаючись із перевищенням швидкості, водій не відреагував на вимогу поліції про зупинку, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Внаслідок чого відбулось перекидання авто на дах з наїздом на дерева і опору світлофора. У автопригоді загинула 18-річна пасажирка. Наступні вісім років керманич проведе за ґратами.

Смертельна автопригода сталася у травні 2021 року на бульварі Лесі Українки. На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, патрульні поліцейські, медики і рятувальники.

Встановлено, що кермач автомобіля “Інфініті”, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався бульваром Лесі Українки із значним перевищенням максимально дозволеної швидкості. Водій не виконав вимогу патрульної поліції про зупинку транспортного засобу та продовжував рух. У подальшому, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, у результаті чого відбулось перекидання транспортного засобу на дах з наїздом на дерева і опору світлофора. Внаслідок ДТП на місці події загинула 18-річна пасажирка іномарки, а сам водій та ще одна пасажирка отримали тілесні ушкодження.

Уродженця Вінничини, 1995 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. На час слідства затриманий перебував під вартою.

Наразі досудове розслідування завершене. Вироком Печерського районного суду винуватця дорожньо-транспортної пригоди засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років. Крім того, обвинувачений має відшкодувати потерпілій стороні 500 тис. гривень.

Відділ комунікації поліції Києва