У Києві до 9 років позбавлення волі засуджено «закладчика» психотропів

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 23-річному уродженцю міста Києва за незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах, з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурори у суді довели, що чоловік з метою власного незаконного збагачення придбав психотропну речовину «PVP» для її збуту через так звані «закладки».

Під час затримання правоохоронці вилучили у нього 30 згортків з психотропною речовиною PVP та 23 зіп-пакети, а за місцем проживання – чорнові записи та засоби для фасування і зважування наркотиків.

За сукупністю вагомих та беззаперечних доказів суд погодився з позицією прокуратури та визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині, призначивши йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Київська міська прокуратура