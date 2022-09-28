У Києві двох чоловіків судитимуть за розбійний напад на мешканця Лісового масиву

Спільники прослідкували за потерпілим, побили його і відібрали рюкзак з речами. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. За скоєне наступні п’ятнадцять років вони можуть провести за ґратами.

Нагадаємо, що у липні цього року співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичного главку затримали двох чоловіків, причетних до розбійного нападу на вулиці Мілютенка у Деснянському районі столиці. Слідчо-оперативна група територіального управління поліції виїхала на місце та належним чином задокументувала злочин.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігуранти прослідкували за 51-річним потерпілим, а потім у дворі багатоповерхівки побили і відібрали у нього рюкзак з речами. Працівники поліції вилучили викрадене майно та затримали 38-річного уродженця Донецької області і 37-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури фігурантам було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, скоєний в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі слідчими завершено досудове розслідування та направлено матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва