У Києві двох чоловіків затримали за крадіжку прикрас на пів мільйона гривень

Зловмисники скористалися відсутністю продавця біля прилавку у торгівельному центрі та, відчинивши шухляду, викрали золоті ланцюжки. За скоєний злочин двом мешканцям Деснянського району загрожує до восьми років за ґратами.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від продавчині ювелірних прикрас одного з торгівельних центрів про крадіжку ювелірних виробів. Для документування події на виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Проведеними оперативними заходами співробітники кримінальної поліції за допомогою співробітників сектору кримінального аналізу Деснянського управління поліції встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, 54 та 47 років, один з них, раніше судимий за майнові злочини.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем роботи та вилучили частину викраденого.

Подію кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва